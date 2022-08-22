Cem Küçük'ten çarpıcı çıkış: Bu olmazsa AK Parti kaybeder gibi yorumlar...

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı uyarısı yapan Küçük, "Seçimlere 9,5 ay kaldı. Ciddi bir seçmen kitlesi var burada. EYT çıkarsa hükûmet kesin kazanır ya da çıkmazsa kesin kaybeder gibi yorumlar da yapılıyor. En iyi cevap sandıkta alınacak..." dedi.

İşte Cem Küçük'ün yazısı şu şekilde:

"Uzun zamandır "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" hükûmetten gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. İnsanlar ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde hâliyle gelire ihtiyaçları var. EYT bu bakımdan önem arz ediyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, partinin bir çalışması olmadığını söyledi. Ama Çalışma Bakanlığı EYT üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkacak çalışmaya göre hükûmet bir karar alacak. EYT ilk başlarda kesin olmaz deniyordu. Sonradan bir umut belirdi. Şimdi bakanlığın çalışması bekleniyor.

İnsanlar umutla bir karar çıkmasını bekliyor. Bazı şıklar masada. Bana kalırsa çalışmanın detaylarını fazla beklemeden açıklamak şart. Çünkü EYT’liler bir cevap bekliyor. Seçimlere 9,5 ay kaldı. Ciddi bir seçmen kitlesi var burada. EYT çıkarsa hükûmet kesin kazanır ya da çıkmazsa kesin kaybeder gibi yorumlar da yapılıyor. En iyi cevap sandıkta alınacak..."