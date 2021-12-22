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Medya Cem Küçük'ten bomba döviz yorumu: Daha çoook üzülecekler
Medya

Cem Küçük'ten bomba döviz yorumu: Daha çoook üzülecekler

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, faizleri artırmadığı için hükûmete kızanların dövizin düşmesine üzülmüş göründüğünü yazdı. "Ekonomisti, gazetecisi, akademisyeni dolar ve avro düştü diye karalar bağladılar" diyen Küçük, "Bu gidişle daha çok üzülecekler" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 13:48:00 -
Cem Küçük'ten bomba döviz yorumu: Daha çoook üzülecekler

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, faizleri artırmadığı için hükûmete kızanların dövizin düşmesine üzülmüş göründüğünü yazdı. "Ekonomisti, gazetecisi, akademisyeni dolar ve avro düştü diye karalar bağladılar" diyen Küçük, "Bu gidişle daha çok üzülecekler" ifadelerini kullandı. İşte Küçük'ün Türkiye'nin iyiliğini istemeyenleri tahlil ettiği yazısının ilgili bölümü:

 

"(...) Türkiye’de ihracat iyi.

Üretim var. Savunma sanayi iyi. İşsizlik azalıyor. Ama döviz yüksek ve bu da enflasyona yol açıyor.

Evvelsi akşam Başkan Erdoğan’ın aldığı "mevduata döviz ayarı"yla kurlar da düştü. Ama gelin görün ki, faizleri artırmadığı için hükûmete kızanlar dövizin düşmesine üzülmüş görünüyorlar.

Ekonomisti, gazetecisi, akademisyeni dolar ve avro düştü diye karalar bağladılar. Çünkü ülkenin kötülüğünü istiyorlar. Tek dertleri Başkan Erdoğan ve AK Parti gitsin. Ekonomi iflas etsin, ülke uçuruma gitsin derdindeler. Televizyonlarda zavallı tipleri gördük. Öyle acınacak hâldeler ki.

İşte o yüzden iktidar değiller. Eskilerin sözü vardır; "Kötü niyetle iyi murada varamazsın." Türkiye’de muhalefetin durumu tam da bu. Bir de erkenden sevindirik oldular. Döviz yüksek diye "Erdoğan kesin gider" hesabı yaptılar...

Daha seçim olmamış, ortada adayları yokken, kendilerine gelin güvey oluyorlar. Hâlbuki seçimlere 17 ay var ve her an her şey değişebilir. Bunun bile farkında değiller. Süleyman Demirel’in dediği gibi iyi niyetli olun beyler diyeceğim ama niyetleri de halis değil.

Bu gidişle daha çok üzülecekler. Bakın iki gündür döviz çıkmıyor diye ağlaşıyorlar. İnsan sadece üzülüyor. O kadar..."

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