Cem Küçük’ten, beklenmedik çıkış! Hükümeti o konuda böyle eleştirdi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, seçimlerden sonra gelen zamların “bel bükücü” olduğunu belirtti. “Cumartesi akşamı sosyal medya hesaplarımdan izleyicilerime ve okuyucularıma ekonomiyi sordum. Hemen herkes istisnasız ekonominin iyi olmadığını, kötüye gittiğini söylüyordu” ifadelerini kullanan Küçük, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçimler bitti. AK Parti ve Erdoğan kazandı. Tam 5 sene hükûmetin önünde hiçbir engel yok. Evet seçimlerden önce EYT verildi, 3600 ek gösterge hakkı verildi. Yardımlar yapıldı. Bir ay bedava doğalgaz kullanıldı. Bu arada 6 Şubat depremleri oldu. Hepsi kabul.

Seçimlerden sonra ekonomide politika değişikliği olacağı muhakkaktı. Nitekim oldu da. Mehmet Şimşek ekonominin başına geldi ve idare ediyor.

2021 Ağustos ayından beri pahalılık var. Neredeyse iki senedir sürüyor. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın da etkisi var. Ancak bu pahalılığın bir yerde bitmesi gerekiyor.

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Seçimlerden sonra gelen zamlar bel bükücü. Gerçekten insanları zorluyor. Bugünden itibaren de zamların devam edeceği söyleniyor. (…)

Cumartesi akşamı sosyal medya hesaplarımdan izleyicilerime ve okuyucularıma ekonomiyi sordum. Hemen herkes istisnasız ekonominin iyi olmadığını, kötüye gittiğini söylüyordu. En büyük tepki de emeklilerden geldi. (…)”