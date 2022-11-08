Cem Küçük'ten AK Parti'ye şok sözler! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi

AK Parti'nin başörtüsü ve aile ile ilgili anayasa değişikliği için HDP'den destek istemeye gitmesiyle ilgili tartışmaya Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de dahil oldu. Küçük, AK Parti'nin HDP ziyaretini "çelişki" olarak değerlendirip, Cumhur İttifakı'na yüklendi.

Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın "AK Parti'nin HDP ile görüşmesi çelişki midir?" sorusuna Cem Küçük, "Bence çelişkidir. HDP'nin yanına gidiyorsanız eleştirilirsiniz. Bu yanlıştır" dedi.

"Ağzıma geleni söylerdim, AK Partililer de söylerdi"

AK Parti yerine CHP'nin HDP'den destek istemeye gittiğinin düşünülmesini isteyen Küçük, “Eğri oturup doğru konuşalım. CHP'liler bir heyetle HDP'ye gitseydi ben burada ne söylerdim? Ağzıma geleni söylerdim. 'Siz ne biçim bir partisiniz' derdim. AK Partililer de böyle söylerdi” ifadelerini kullandı.