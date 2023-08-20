Cem Küçük tedirgin eden sözler sarf etti: 'Vergisiz telefon'u beğenmedi! Olsa olsa dandiktir kimse almaz

Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce verdikleri sözü tutacaklarını belirtip, "Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." demişti.

Cem Küçük 'dandik' deyip itiraz etti

Vergisiz ce telefonu için heyecanla bekleyen gençlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Vergisiz telefon alma hakkından sadece üniversite öğrencisi gençlerin faydalanabileceği, İPhone, Samsung gibi markaların verdiği indirimi dışında kalacağı ortaya çıktı. Bu duruma gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından itiraz edip, "Türkiye’de üretilen ya da montajlanan telefon var mı ki? Olsa da dandiktir. iPhone, Samsung yoksa kimse almaz." dedi.

Olsa da dandiktir! Kimse almaz!

Cm Küçük, sosal medya hesabından, "Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilecekmiş. Açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyormuş. Ayrıca vergisiz telefon satışının sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan modelleri kapsaması üzerinde duruluyormuş. Türkiye’de üretilen ya da montajlanan telefon var mı ki? Olsa da dandiktir. iPhone, Samsung yoksa kimse almaz." paylaşımı yaptı.



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