Kabine yarın toplanıyor! Gözler Beştepe'de: Masadaki kritik ana başlıklar! Enflasyon, zam, vergi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun. Beştepe'deki toplantıda, iç ve dış gelişmeler detaylarıyla ele alınacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar görüşülecek.

Milyonların gözü kulağı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda olacak. Toplantının ana gündem maddelerinin ekonomik gelişmeler olması beklenirken, merakla beklenen 'gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı' konusu da masaya gelecek. Öte yandan toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme süreci de ele alınacak.

MEMUR ZAMMI VE 3600 EK GÖSTERGE MASADA

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Kabine'de olacak. Memur ve emeklisinin gelecek 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam pazarlığında müzakereler tamamlanmadan önce hükümetin masadaki zam teklifi değerlendirilecek.

Memur zammıyla birlikte 3600 ek gösterge de kabinenin gündeminde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI VE YERİNDE DÖNÜŞÜM

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonucu yıkılan ev ve şehirlerin inşasında gelinen son durumda kabinede konuşulacak. Yerinde inşa ve ihya çalışmaları kalıcı konutlar yerinde dönüşüm projesi ile ilgili Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Öte yandan İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılan çalışmalar ile ilgili de özellikle İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası çalışmaları değerlendirilecek.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere dönük vaatlerinin hayata geçirilmesi için talimat vermişti. Bu kapsamda gençlere 10 GB ücretsiz internet, yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarından vergi alınmaması gibi konuların çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

KKTC'DEKİ GERİLİM

Erdoğan, diplomasi trafiğini aralıksız olarak sürdürüyor. Dış politikadaki gelişmeler de Kabine gündeminde yer alacak. KKTC'de Türk askeri ile BM barış gücü askerleri arasındaki gerilim ele alınacak. Tansiyonun düşürülmesi ve Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar masadaki başlıklar arasında yer alacak.

sabah'a göre: Diplomasi trafiğini Eylül ayında da devam ettirecek olan Erdoğan ilk olarak Hindistan'daki G20 ve ardından ABD'de BM genel kuruluna katılacak. Zirveler öncesinde son hazırlıklar da toplantıda konuşulacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın 21 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.