Cem Küçük: Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti; o isim kazanacak
Gazeteci Cem Küçük, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından seçimi ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını belirtti.
Gazeteci Cem Küçük, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından seçimi ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını belirtti.
İnce'nin adaylıktan çekilmesi siyasetin gündemine otururken, Küçük, "Seçimin ilk turda bitmesi de hemen hemen kesinleşti" yorumunu yaptı.
Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yorumlarının yapılması üzerine, "Sayın Erdoğan kazanacak" düşüncesini dile getirdi.
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