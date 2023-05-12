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Gündem Cem Küçük: Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti; o isim kazanacak
Gündem

Cem Küçük: Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti; o isim kazanacak

Yeniakit Publisher
2023-05-12 10:33:00 -
Cem Küçük: Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti; o isim kazanacak

Gazeteci Cem Küçük, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından seçimi ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını belirtti.

Gazeteci Cem Küçük, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından seçimi ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını belirtti.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi siyasetin gündemine otururken, Küçük, "Seçimin ilk turda bitmesi de hemen hemen kesinleşti" yorumunu yaptı. 

Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yorumlarının yapılması üzerine, "Sayın Erdoğan kazanacak" düşüncesini dile getirdi. 
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Yorumlar

Kemal Y.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçtaroğlu lehine adaylıktan çekildi. Eee; bu durum nasıl oluyorda RTE’nin işine yarıyor??

Mücahit

göreceeuuukkkk....
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