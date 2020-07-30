Cem Küçük: Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği'ni mahkemeye vermeli
Gazeteci-Yazar Cem Küçük, ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Gazeteci-Yazar Cem Küçük, saat 21:00’da yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in konuğu oldu.
Cem Küçük, koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın günlük ölüm ve vaka sayılarını provoke edici çıkışlarda bulunan Türk Tabipler Birliği'nin mahkemeye verilmesi gerektiğini söyledi.
Küçük, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce İstanbul'da aday olsaydı kesinlikle kaybederdi." dedi.