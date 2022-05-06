Cem Küçük resmen çileden çıktı! Öyle bir saydırdı ki...

Cem Küçük, ülkemizdeki Suriyelilere yönelik artık faşistliğe varan ırkçı tutuma çok sert tepki gösterdi. Küçük, "Sosyal medyada algılara kanmayın. Devletin verdiği bilgiler en doğru ve net rakamlardır. Faşizme kanmayın. Irkçılara itibar etmeyin. Türk Devleti’ne itibar edin" çağrısında bulunduğu Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Suriye’deki savaş 2011 yılında başladı. Esad rejimi tam 11 yıldır yüz binlerce vatandaşını katletti. Bazılarını Guta’da kimyasal silahla öldürdü. BM raporları her şeyi ortaya koydu.

O savaştan canını kurtarmak isteyen insanlar başka ülkelere göç etti. Avrupa dâhil dünyanın birçok ülkesine Suriyeliler göç etmek zorunda kaldılar. Şu an bu insanların 3,5 milyonu Türkiye’deler.

Utanmadan bu insanlara, “Gidin ülkenizde savaşın” deniyor. Kiminle savaşacaklar? Ülkenin başındaki kişi kendi halkına her gün katliam uyguluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi bir durum yok ki!

Savaştan kaçmış bu insanlara ülkemizde bir grup üstelik okumuş faşist baskı uyguluyor. Ümit Özdağ vatandaşlık almış adamın dükkânını basıyor. Alenen adamları korkutuyor. 3,5 milyon olan sayıyı 8-9 milyona kadar çıkarıyorlar...

Başka ülkelerdeki görüntüleri Türkiye’de yaşanmış gibi gösteriyorlar. Yüz binlerce insan her gün sınırı geçmiş gibi paylaşımda bulunuyorlar. Aleni suç işliyorlar.

Aslında zır cahil olduklarını bildiğimiz belli konumdaki insanlar da bunları gerçek zannedip paylaşıyorlar. Zerre utanmıyorlar!..

Mülteciler her yerde mazlumdurlar. Gittikleri ülkede ayakta kalabilmek için var güçleriyle çalışırlar. Elbette içlerinde suça bulaşan da vardır. Suç bireyseldir. Bütün Suriyeliler suçlu gibi gösterilir mi? Ayıp değil mi?

Bir de solcu geçinip hümanist takılanlar var. Bunların bir kısmı solcu. “Sokakta saç ektirmiş Arap görmekten bıktım” diyen utanmazlar var. Avrupalı gelse ağızlarını açmazlar. “Ukraynalılar bizim gibi sarışın, mavi gözlü” diyen Batılı faşistlerle Arapları aşağılayanlar aynı kafadalar.

Bunların bir kısmı söylemeseler bile bal gibi Müslümanlığa, İslam’a karşılar. Hem kutuplaştırma derler hem de insanları dilinden, renginden dolayı yargılarlar.

Düzensiz göçe zaten izin verilmiyor. Sınırı korursun. Ama canını kurtarmak için ülkemize sığınmış adamı göndereceğim demek o kişi ölsün demektir. Esad’ın insanları çukurlara atıp gaz dökerek yaktığını tüm dünya gördü!..

Suriye ve mülteci meselesini sosyal medyada kaşıyan bazı tipler iç ve hatta dış savaş peşindeler. Bunların başını FETÖ’cüler kaşıyor. İçişleri Bakanı’nın dün TGRT Haber’de dediği gibi bunlar Türk ekonomisini baltalamak için de bunu yapıyor. Araplar Türkiye’ye gelmesin istiyorlar. Suriyeli Arap korkutulursa BAE, Suudi ve diğer Arap ülke vatandaşlarının da ayağı Türkiye’den kesilsin istiyorlar...

Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları kötüye yorumlayıp işsiz insanlara, “Suriyeliler yüzünden işsizsiniz” diyorlar. Hâlbuki Suriyeliler olmasa bazı sektörler eleman bulmakta zorluk çeker.

Ha, devlet sosyal medyada kimin ne yaptığının farkında. Gereken suç duyuruları yapıldı. Bu kadar yabancı düşmanlığını anlamak mümkün değil. Yüzde 0 oyu olan Ümit Özdağ yabancı düşmanlığı ile gündem oluyor. Oyum artar sanıyor!

Hükûmetin bunlara kanmaması güzel bir şey. Gönüllülük esasına göre insanları gönderebilirsiniz. Eğer inanlar kaçak göçmen değilse kimseyi zorla göndermezsiniz. Ha, İdi Amin’in Uganda’da 1970’lerde yaptığı gibi Asya kökenlileri uçaklara doldurup zorla gönderebilirsiniz. Bu sefer de itibarınız biter.

Sosyal medyada algılara kanmayın. Devletin verdiği bilgiler en doğru ve net rakamlardır. Faşizme kanmayın. Irkçılara itibar etmeyin. Türk Devleti’ne itibar edin..."