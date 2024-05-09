Cem Küçük paylaştı muhalif medyada çıt yok! Ak Parti yapsaydı kıyamet kopardı
Cem Küçük sosyal medya hesabından Ceylanpınar Belediyesine ait iki fotoğraf paylaştı. Fotoğrafların ilkinde Ceylanpınar Belediyesi’nin önünde TC ibaresi varken ikinci fotoğrafta TC’nin silinmiş olduğu görülüyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küçük, “DEM Partili Ceylanpınar belediye başkanı Uğur Kahraman belediye binası girişinde bulunan TC ibaresini kaldırdı. AK Parti yapsa kıyamet koparırsınız, DEM’e sesiniz çıkmaz.” Diye yazdı.
Fotoğrafların ilkinde Ceylanpınar Belediyesi’nin önünde TC ibaresi varken
ikinci fotoğrafta TC’nin silinmiş olduğu görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO