Cem Küçük, onlara resti çekti! Kafanıza göre hareket edemezsiniz! O konuda kararı Erdoğan verir

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, teğmenlerin laikliği koruma iddiasıyla yaptıkları yemin törenini eleştirdi. Küçük, demokrasinin ve laikliğin korunmasının askerlerin değil, seçilmiş hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Darbe dönemlerinde laikliği koruma adına yapılan zulümleri hatırlatan Küçük, bu tür girişimlerin demokratik sisteme zarar verdiğini ifade etti. Teğmenlerin bu konudaki tutumlarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Teğmenler meselesinin demokrasi için ciddi mesele olduğu ortaya çıktı. Devletimiz gereken tepkileri gösterdi. Bundan sonra verilecek ceza ve uygulanacak cezaya bakalım. MİT gereken soruşturmayı yapıyor...

Bazı noktaların altını tekrar çizelim. Demokratik ve laik sistemi koruyacağız diye bu ülkede çok darbe oldu. Laik sistemi korumak askerlerin, teğmenlerin işi değildir. Bu, seçilmiş meşru hükûmetin sorumluluğudur. Teğmenler laikliği nasıl koruyacak? Laik sistemin sıkıntılı olduğu nasıl anlaşılıyor? Buna kim karar veriyor? 28 Şubat döneminde de laik sistemi koruyacağız diye dindar insanlara zulmedildi. Hâlbuki laik sistem elden gitmiyordu.

Her asker aynı zamanda devlet memurudur ve atanmıştır. Hepsi sivil siyasetin emrindedir. Kafalarına göre hareket edemezler. Devletin kanunlarına tabidir. Şu anda Başkan Erdoğan, Başkomutan da Erdoğan’dır. Devletin nasıl yönetileceğine Erdoğan karar verir.

Atatürkçülük ya da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” her türlü istismara açıktır. Böyle diye diye darbeci askerler yönetime geçmişte el koydular. O yüzden teğmenler laik sistemi koruyacağız diye kılıç çekemezler. Şimdi onu yapanlar demokratik sisteme hesap verecekler!..

Cumhuriyet çok önemli bir kavramdır ama pekâlâ demokrasiyle birlikte anlamlıdır. Serbest ve hür seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Herkes bunu benimsemeli.

Bürokratik oligarşi ya da silahı olanlar sisteme başkaldıramazlar. Öyle bir hakları yok. Durduk yere insanları irrite edemezler!.."

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