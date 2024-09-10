Cem Küçük, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye şaşkın

Cem Küçük, kara para aklama suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Engin ve Dilan Polat çiftiyle ilgili kaleme aldığı yazısında “Türkiye’de vergi vermemek toplum nezdinde ağır suç kabul edilmez” görüşünü savundu.

“Vergi kaçırma önemli bir suç ama Türkiye’de vergi kaçırmayan var mıdır acaba?” diye soran Küçük, iddianamede bir gizli tanığın ifadeleri dışında kara para aklama suçuna ilişkin tek bir somut delilin bulunmadığına işaret etti.

Türkiye gazetesi yazarı Küçük, “Toplumun da genel olarak verdiği tepki haklı. Çünkü Dilan ve Engin Polat’ın ağır suç işledikleri yazıldı, çizildi. Toplum da buna inandı, kim olsa inanırdı. Herkes her şeyi sorgulasın. Medyada her gördüğünüze inanmayın. Sorgulayın!” ifadelerini kullandı.

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