Cem Küçük emekli maaşlarına zam için tarih verdi! O tarih herkesin canını sıkacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından, maaşlara yüzde 24,73 zam yapılacağı kesinleşti. Ancak emekliler kök maaş sorununa bir çözüm bulunmasını bekliyor.

Emeklinin ham maaşı olarak adlandırılan kök maaş hesaplamasında aylık bağlama oranı katsayısının düşürülmesi ile maaşlar arasında farklar oluşmasına ve 10 bin TL’ni altında kök maaşlarını oluşmasının ana sebebi oluyor.

Emekliler ise maaşlarına yapılacak olan zamdan kök maaştan dolayı yansımayacağını ifade ediyor. Kök maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin yüzde 24,73 zamda maaşı 9 bin 978 TL’ye gelecek. Bu kapsamda 10 bin TL en düşük emekli maaşının altında kalacak.

Cem Küçük, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin edindiği kulis bilgisini paylaşarak, o tarihte bir zam daha geleceğini açıkladı.

Küçük, “En azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız” dite konuştu.

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