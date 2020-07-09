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Gündem

Cem Küçük duyurdu: İYİ Partili Levent Özeren için harekete geçildi

Gazeteci Yazar Cem Küçük, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden İYİ Partili Levent Özeren'in gözaltına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:33:00 -
Cem Küçük duyurdu: İYİ Partili Levent Özeren için harekete geçildi

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde çirkin ifadeler kullandı.

Gözaltına alındı!

Skandalın ardından Gazeteci Yazar Cem Küçük, sosyal medya hesabından Özeren'in gözaltına alındığını yazdı.

İşte o tweet:

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