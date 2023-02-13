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Medya Cem Küçük çılgına döndü! Onlara ağzına geleni söyledi
Medya

Cem Küçük çılgına döndü! Onlara ağzına geleni söyledi

Cem Küçük, deprem sonrası sosyal medyada "Hükûmet, devlet, STK’lar hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir yere ulaşılamadı" şeklinde kara propaganda yürüten çevrelere ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 10:55:00 -
Cem Küçük çılgına döndü! Onlara ağzına geleni söyledi

Cem Küçük, deprem sonrası sosyal medyada "Hükûmet, devlet, STK’lar hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir yere ulaşılamadı" şeklinde kara propaganda yürüten çevrelere ateş püskürdü. Deprem bölgesindeki vatandaşların bile bu iddiaları yalanladığını ifade eden Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında "Buna rağmen utanmıyorlar" deyip şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya bakarsanız hükûmet, devlet, STK’lar hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir yere ulaşılamadı. Herkes oturuyor. Ama muhalif fenomenler, onlara yakın yardım kuruluşları, ne idüğü belirsiz tipler her şeyi yapıyorlar!.. 

Depremin ilk gününde sıkıntı oldu. Ama sonra toparlandı ve çabuk yol alındı. Sormak lazım bu kadar insanı enkaz altından kim çıkardı? 75 ülkeden gelen 8 bin civarı arama kurtarma ekibini olay yerine yönlendiren kim? Elbette hükûmet. AFAD ilk günden beri olay yerinde. Kızılay orada. Bakanlar orada. Cumhurbaşkanı orada. STK’lar orada. 

Elbette eksikler vardır, gidilemeyen yerler olmuştur ama genel durum iyi. Üstelik hükûmet yalan yanlış bilgilerle de uğraşmak zorunda. Bölgeden 1 milyona yakın kişi güvenli yerlere taşınmış. Asker ilk günden beri sahada. Yağmacılardan şehirleri koruyorlar... 

Bazıları ekrana çıkıp "devlet burada yok" diyor. Oradaki vatandaşların kendisi bunu yalanlıyor. Buna rağmen utanmıyorlar!.." 

 

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