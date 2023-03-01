Cem Küçük çılgına döndü! "Hükûmete yakın kanallarda..." deyip bombaladı! Bu leş bir şey

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "çıkarcı sanatçılar"a isyan etti.

"Hükûmete yakın kanallarda dizi, filmlerde oynayıp büyük para kazanırken hiçbir şeye ses etmeyenlerin, o dizi ya da filmden ayrıldıktan sonra bir anda hükûmet muhalifi olması leş bir şey" ifadelerini kullanan Küçük, özetle şunları kaydetti:

"Sanatçı ciddi ve önemli bir kelime. Kolay kullanılması doğru değil. Topluma örnek olması gerekir mi bilmiyorum ama "tabu kırıcı" olabilirler.

Aktör, aktris, ressam, şair, yazar vb. siyasi fikrini de ister açıklar ister açıklamaz. Mevcut düzenin muhalifi de olabilir, destekçisi de. Bunların hiçbirine itirazım yok.

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Şayet "çıkarcı" olursa buna itirazım var. Çıkarcı ne demek? Şu demek: Hükûmete yakın kanallarda dizi, filmlerde oynayıp büyük para kazanırken hiçbir şeye ses etmeyenlerin, o dizi ya da filmden ayrıldıktan sonra bir anda hükûmet muhalifi olması leş bir şey!..

Mesela bir kadın oyuncu TRT’de program yapıyor. Programı bitiyor. Bir anda, “Laik Türkiye isterim” diyor. Sen TRT’de program yaparken böyle hassasiyetlerin yoktu da, aniden mi belirdi? Bu tipler çıkarcıdır... (…)"