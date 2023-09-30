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Medya Cem Küçük ağzına geleni söyledi: Gene azdılar ama ne yapsalar boş
Medya

Cem Küçük ağzına geleni söyledi: Gene azdılar ama ne yapsalar boş

Yeniakit Publisher
2023-09-30 11:53:00 -
Cem Küçük ağzına geleni söyledi: Gene azdılar ama ne yapsalar boş

Cem Küçük, son günlerde FETÖ'nün ekmeğine yağ süren gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

Cem Küçük, son günlerde FETÖ'nün ekmeğine yağ süren gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Küçük, Türkiye gazetesindeki "FETÖ’cüler gene azdı ama ne yapsalar boş!" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Önce AİHM’nin kararı geldi. AİHM âdeta yetki gaspı yaparak "ByLock ve Bank Asya’ya para yatırma ceza almak için yeterli delil değildir" dedi. Hâlbuki ülkemizde FETÖ’nün ne olduğu belli. 

Sonra peşinden Düzce Valiliği'nin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin adını değiştirip yerine eski adı olan Düzce Lisesi adını getirmesi geldi... Valilik açıklama yaptı ama bu zamanda bunun olması tepkilere neden oldu. Valiliğin neden böyle yaptığı da anlaşılamadı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya el attı ve gerekeni yaptı. 
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Sonra Antalya Altın Portakal’dan “Kanun Hükmü” isimli net FETÖ ve PKK propagandası yapılan belgesel gündeme geldi. Belgesel önce çekildi ama sonra festivale geri alındı. Devlet kurumları da gereken tepkiyi verdi. Sanat camiasında ne kadar FETÖ destekçisi varmış, onları da gördük. Tabii PKK destekçilerini de... (…)"

 

 

 

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