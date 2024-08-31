Cem Küçük, açtı ağzını yumdu gözünü! İkiyüzlülüklerini böyle ifşa etti

Cem Küçük, Türkiye gazetesinde seküler ve muhalif kesimin hatalarını görmezden geldiğini ifade etti. Küçük, Ekrem İmamoğlu'nun sebep olduğu metrobüs kazası ve diğer felaketlerde medyanın sessiz kaldığını belirtti. Muhalif kesimin çifte standart uyguladığını söyleyen Küçük, bu tutumun toplumda büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı. Cem Küçük, şunları kaydetti:

"26 Nisan 2024 tarihinde İstanbul, Küçükçekmece’de İBB’nin kapatmadığı bir çukur yüzünden 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti. Ailesiyle pikniğe gelen Edanur o çukur kapatılmış olsa yaşayacaktı. Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen medyadan çıt çıkmadı. “Böyle şeyler olabilir” denip geçiştirildi.

Dün metrobüs kazası oldu. 1 kişi öldü ve 50 kişi yaralandı. Saraçhane medyasından bir kişi bile bu ne rezalet demedi, diyemedi. Sadece Mehmet Tezkan metrobüste biri nasıl ölür dedi, hepsi o...

Vaniköy’de göz göre göre yeşil katliamı yapıldı. İstanbul’un en değerli yeri kelleştirilmiş, ağaçlar kesilmiş, betona gömülmüş. Seküler ve muhalif kesimden çıt çıkmıyor. Çünkü onlara her şey mübah!..

Argüman bulamadıkları için, “Ama siz de geçmişte böyle yapmıştınız?” diyorlar. “Biz hatalıyız” diyemiyorlar. Kendileri yaparsa serbest, başkası yaparsa suç...

Bu durumu en iyi anlatan olay 19 Ocak 2021’de Halk TV’deki Medya Mahallesi programında gazeteci teyzemiz Ayşenur Arslan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasındaki şu ilginç konuşmadır.

“Ayşegül Arslan: Bunak demek suç mu?

Mehmet Durakoğlu: Hayır değil.

Ayşegül Arslan: Ama bana diyorlar.

Mehmet Durakoğlu: O zaman suç...”

İmamoğlu yeşilden çalarsa, metrobüs kaza yaparsa, çukurlar kapatılmazsa asla suç ve hata yoktur!.."

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