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Kültür - Sanat Cem Karaca filminin başrol oyuncusu netleşti
Kültür - Sanat

Cem Karaca filminin başrol oyuncusu netleşti

Yeniakit Publisher
2023-07-02 21:38:00 -
Cem Karaca filminin başrol oyuncusu netleşti

İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmde başrol oyuncusu olarak seçildi.

İsmail Hacıoğlu şu günlerde Cem Karaca filmi için kampa girdi. Oyuncu seçimleri süren filmi Yüksel Aksu yönetecek.

Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmin yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İsmail Hacıoğlu film için bir süredir düzenli müzik eğitimi alıyor. Bu çalışmalar kapsamında Hacıoğlu, Cem Karaca‘nın yol arkadaşı olan Moğollar grubuyla da birkaç kez buluştu.

Film için önce Haluk Levent’in adı geçmiş ve daha sonra ünlü aktör Erdal Beşikçioğlu'yla imza aşamasına gelinmiş ancak daha sonra anlaşılamamıştı.


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