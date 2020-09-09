Cem Gürdeniz: Yunanistan bunu yaparsa her şeyini kaybeder

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, katıldığı televizyon programında Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gürdeniz çatışma olursa Yunanistan'ın her şeyini kaybedeceğini açıkladı

Gürdeniz Doğu Akdeniz'de silahlı bir çatışma beklemediğini, böyle bir çatışmanın olmasının kimin iradesinde çıkacağına bağlı oluduğunu belirterek, Türkiye'nin asla bir silahlı çatışma başlatmayacağını Türkiye'ni zaten güçlü bir dev ülke olduğunu belirtti.

"Haksız yere elde ettiğini kaybeder"

Yunanistan'ın bir çatışmaya kalkışması durumunda Türkiye'den haksız yere elde ettiği her şeyi kaybedeceğini belirten Gürdeniz, Yunanlıların da bunu bildiğini bu yüzden akıllıca hareket edileceğini, Yunanistan'ın Türk savaş gemisine veya Türk sismik gemisine ateş emri vermesinin kendi ülkesini mahvetme emriyle aynı anlamı taşıdığını söyledi.

Yunan halkının savaş istemediğini belirten Gürdeniz, arkalarına ABD ve AB'yi aldıkları zaman dengelerinin bozulduğunu söyledi.