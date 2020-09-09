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Gündem Cem Gürdeniz: Yunanistan bunu yaparsa her şeyini kaybeder
Gündem

Cem Gürdeniz: Yunanistan bunu yaparsa her şeyini kaybeder

Doğu Akdeniz’deki Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ABD ve AB’nin desteğini alan Yunanistan’ın dengesini kaybettiğini belirterek, silahlı bir çatışma halinde Yunanistan’ın her şeyini kaybedeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 02:29:00 -

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, katıldığı televizyon programında Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gürdeniz çatışma olursa Yunanistan'ın her şeyini kaybedeceğini açıkladı

Gürdeniz Doğu Akdeniz'de silahlı bir çatışma beklemediğini, böyle bir çatışmanın olmasının kimin iradesinde çıkacağına bağlı oluduğunu belirterek, Türkiye'nin asla bir silahlı çatışma başlatmayacağını Türkiye'ni zaten güçlü bir dev ülke olduğunu belirtti.

"Haksız yere elde ettiğini kaybeder"

Yunanistan'ın bir çatışmaya kalkışması durumunda Türkiye'den haksız yere elde ettiği her şeyi kaybedeceğini belirten Gürdeniz, Yunanlıların da bunu bildiğini bu yüzden akıllıca hareket edileceğini, Yunanistan'ın Türk savaş gemisine veya Türk sismik gemisine ateş emri vermesinin kendi ülkesini mahvetme emriyle aynı anlamı taşıdığını söyledi.

Yunan halkının savaş istemediğini belirten Gürdeniz, arkalarına ABD ve AB'yi aldıkları zaman dengelerinin bozulduğunu söyledi.

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