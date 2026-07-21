Cem Bölükbaşı, Uludağ Premium Ultra Trail’de 70K koştu

Ülkemizin motor sporlarındaki önemli temsilcilerinden Cem Bölükbaşı, Uludağ Premium Ultra Trail’in 70K’lık parkurunda yer aldı. Cem Bölükbaşı, “70K’ya hep katılmak istiyordum. Zorlu bir deneyimdi benim için” dedi.

Uludağ Premium Ultra Trail, 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katılımıyla 9’uncu kez koşuldu. Sporcular Uludağ'ın eşsiz doğasında 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K’lık parkurlarda unutulmaz bir yarış deneyimi yaşadı. Mint Organizasyon tarafından, Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail’e katılan Cem Bölükbaşı, 70K’lık parkurda mücadele etti. Geçtiğimiz haftalarda European Le Mans Series’te başarılı performansını Imola’da elde ettiği zaferle sürdüren Cem Bölükbaşı, yarışı zirvede tamamlayarak LMP2 Pro/Am kategorisinde liderliğini güçlendirdi. Uluslararası federasyon kuralları gereği araçla yapabileceği antrenmanlar kısıtlı olan Bölükbaşı, bu nedenle araç dışında da kendisini zorlayan yarışlara katılıyor.

CEM BÖLÜKBAŞI: BENİM İÇİN ÇOK ZORLU BİR DENEYİMDİ

Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay ile birlikte açıklamalarda bulunan Cem Bölükbaşı, yarışın çok keyifli geçtiğini dile getirdi. Geçtiğimiz sene de organizasyona katılmak istediğini ancak yarış takvimine uymadığını ifade eden Bölükbaşı, “Bu sene takvim biraz değişti, o yüzden katılma şansım oldu. Ben de zaten birkaç hafta öncesinde yarıştaydım. Benim için zamanlaması çok iyi oldu. 70K’ya hep katılmak istiyordum, iyi bir karar mıydı emin değilim ama kesinlikle keyifliydi. Bizde de yarışlar çok uzun sürüyor ama koşu 12,5 saat sürdü. Hiç aralıksız o kadar araç sürme şansım olmadı, yarışlarda o kadar uzun süre araç kullanmıyoruz. O yüzden çok daha zorlu bir deneyimdi benim için. Mental ve fiziksel anlamda zorlandığım günlerden biriydi” diye konuştu.

“KENDİ İÇİMDE FARKLI BİR MENTAL SAVAŞ VAR”

70K’lık parkuru değerlendiren Cem Bölükbaşı, “Yarışın ilk 40 kilometresi bir nebze daha rahattı. 40 ile 50 arası farklı bir mantalitedeydim. Daha güçlü hissettim kendimi, hem de öndekileri yakaladığım için 12 saatin altında bitirebilir miyim, 11,5 saate inebilir miyim gibi bir mantaliteyle yarış gibi düşündüm. Sonrasında 51’inci kilometreye geldikten sonra bir daha beni nelerin beklediğini görünce 12 saatin altında bitmeyebilir ama bitirirsek iyi olura döndü. Çünkü gerçekten çok uzun sürüyor. 8 saat gittikten sonra belki 20 kilometreniz kalıyor. Normalde diyorsunuz ki 20 kilometre çok da uzun bir mesafe değil. Ama burada bakıyorum 1 kilometreyi 12-13 dakikada gitmişim, daha 4-5 saat buradayım hesabı çıkınca 8 saatlik bir yorgunluğun üzerine 4-5 saat daha çıkabilmek çok zordu. O yüzden kendi içimde farklı bir mental savaş vardı ki bunu yapma sebebim de zaten oydu. Endurans yarışına geçtiğimden beri kendi kulvarımda böyle uzun maraton da yaptım. Şimdi ultra maraton da oldu. Beni böyle mental açıdan daha fazla zorlayacak şeyler yapmak istiyorum ki kendi yarışlarımda bana bir avantaj sağlayabilsin” şeklinde konuştu.

“AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYORUM”

Vector Sport pilotu Cem Bölükbaşı takımla çok iyi gittiğini belirterek, “Şu anda Avrupa şampiyonasında lideriz. Bu sene Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum. Yaptığım antrenmanların hepsi de bir yandan kendi performansımı geliştirmek amacıyla. Çünkü araçla yapabileceğim antrenmanlar uluslararası federasyon kuralları gereği oldukça kısıtlı. Bütçeniz olsa bile istediğiniz kadar piste çıkıp tur atamıyorsunuz. O yüzden ben de araç dışında nerede ne yapabildiğimi ve ne kadar zorlayabilirim ona bakıyorum. Geçen sene de gelmek istiyordum ancak dediğim gibi bu sene gelebildim. Buradaki antrenmanlar benim araç içinde işime yarayan şeyler. Mesela benim için en güzel şey sıcak olmasıydı. Sıcaktan çok etkilendiğimi düşünmüyorum. Geçenlerde İtalya’da kazandığımız yarışta hava 35-36 derecelerdeydi. Aracın içerisi 40-45 derecelerde. Siz o sırada çift katmanlı yanmaz tulum giyiyorsunuz hissedilenin yanında.. Dün benim için rüzgarlı bir hava vardı. O çıkışta çok sıcak oldu, hava güneşliydi ve sonra da çok soğuk oldu tepede karların orada. Eğer takvime uyarsa ultra trailde yer alacağım ama 70K’nın üzerine çıkar mıyım emin değilim. 12 saatten çok daha uzasın istemiyorum. Ama geçen sene de ‘maraton koşsam yeterli’ diyordum” dedi.

ENGİN ÇETİNAY: CEM BİR EKSTREM SPORCUSU, SINIRLARINI ZORLAMAYI SEVİYOR

Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay ise Cem Bölükbaşı’nın yarışa katılacağının kısa bir süre önce belli olduğunu ifade ederek, “70K dendiğinde ‘emin misiniz?’ diye karşılık vermiştim. Tabii Cem bir ekstrem sporcusu, sınırlarını zorlamayı seviyor. 12,5 saat boyunca arazide kaldı. Ve aslında 7’nci saatinden sonra en zor kısmı başladı. Burada atlanmaması gereken bir konu daha var. Vücut, yorgunluğa geldikten sonra zorlu kısma geçer. Bence hem mental olarak hem de kendi içinde yeni kliklerin açıldığına eminim. Burası muhteşem bir coğrafya, yıllarca Türkiye’nin UTMB’si dendi. Buzul Göletler’in altına indirdik, etrafından ve dağların sırtından zirve yaptırdık. Cem’in zirvedeki hatıra defterine ne yazdığını çok merak ediyorum mesela” diye konuştu.

“ULTRA TRAIL BİR STRATEJİ KOŞUSU ASLINDA”

Engin Çetinay, her sene yarışın büyüdüğünü belirterek, “Tabii bunda global olarak spora, koşuya ve özellikle açık hava etkinliklerine olan ilginin pandemiden sonra artmasının da sebebi var. Ülkemizde böyle kalabalıkları görmek, böyle coşkulu startları vermek, tanınan böyle genç insanların, örnek olanların da bizimle olması bunu daha da kolaylaştırıyor. Cem’e buraya geldiği için teşekkür etmek istiyorum. Ultra trail bir strateji koşusu aslında. Burası heybetli Uludağ, zaten kolay olsaydı bunun anlamı olmazdı. O yüzden çok sevindim” şeklinde konuştu.

Engin Çetinay, son olarak Cem Bölükbaşı’nı Cappadocia Ultra Trail’de 120K koşmaya davet etti. Çetinay, “Cem Bölükbaşı’nı Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından, yıllarca bizim de gittiğimiz ve katılmaktan mutluluk duyduğumuz Cappadocia Ultra Trail var, orada 120K koşmaya davet ediyorum. Cem müsait olursa beraber koşacağız. Ben de seninle birlikte koşacağım” dedi.