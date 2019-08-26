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Çeltik üreticileri hasat öncesi taban fiyatların açıklanmasını istiyor

Samsun Bafra Ziraat Odası, çeltik üreticilerinin hasat öncesi taban fiyatın açıklanmasını istediğini açıkladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
Çeltik üreticileri hasat öncesi taban fiyatların açıklanmasını istiyor

Samsun Bafra Ziraat Odası, çeltik üreticilerinin hasat öncesi taban fiyatın açıklanmasını istediğini açıkladı.


Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, oda bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, “Samsun olarak 185 bin dekar alanda 133 bin ton çeltik ekimi ile 940 bin ton olan ülkemizin çeltik üretimindeki payı yüzde 17,4’tür. Samsun çeltik üretiminde iller sıralamasında Edirne’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu üretim sezonunda gübre, mazot, zirai ilaç, elektrik girdi fiyatlarında önemli bir artış yaşanmıştır. Özellikle bu yıl Nisan ayına göre gübrede yüzde 60, elektrikte yüzde 70 oranında artışlar meydana gelmiş, ilaçta ise yüzde 100’ü geçen yükselişler meydana gelmiştir. Bu yükselişler üretimin maliyetini artırmıştır. Belirtilen nedenlerle hükümet temsilcilerimizin çeltikte yaklaşan hasada dikkatini çekerek, çeltikte 2019 yılı taban fiyatın bir an önce belirlenerek TMO tarafından hasattan önce açıklanmasını, geç kalmadan alıma girilmesini üreticiler olarak talep etmekteyiz. TMO’nun üretim maliyetlerimizi de göz önüne alarak bu yıl kiloda 3,5-4 lira müdahale alım fiyatını açıklamasını beklemekteyiz. Ancak üreticilerimiz bu fiyatlarla ayakta kalabilir, borç yükünü bir nebze azaltabilir. Ziraat odaları olarak amacımız çeltik üreticilerimizin çeltiğini değerine sattığı bir fiyat oluşması, üreticilerimizin karşılaştığı tüm sorunların çözülmesidir. Tüccarımızın, üreticimizin, tüketicimizin, ülkemiz adına, herkesin kazanması adına temennimiz bu yöndedir” dedi.


Basın açıklamasına Edirne Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç, Yakakent Ziraat Odası Başkanı Şenol Acar ve çeltik üreticileri katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
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