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Aktüel

Çeltik tarlalarında yabani otlarla mücadele başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çeltik üreticileri tarlada yabani otla mücadeleye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:40:38 -
Çeltik tarlalarında yabani otlarla mücadele başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çeltik üreticileri tarlada yabani otla mücadeleye başladı.


Tavaların hazırlanması sonrası ekilen tohumların arasında biten otlarla mücadeleye başlayan çiftçi, çeltik üretiminde zorlu mesaisine devam ediyor.


Çeltik üreticisi Fatih Altuntaş, “İlaçlanan tarlalarda yabani otlar yetişmiyor ve bu sayede de çeltik üretiminde verimli sonuç alınıyor. İlaçlama yapılmayan tarlalarda otlar çeltik bitkisinin her tarafını sarıyor ve yetişmesini engelliyor. Hasat döneminde biz çiftçilerin yüzünün gülmesi için ilaçlama yapması şarttır. Çeltik üretimi meşakkatli bir üretimdir” dedi.


Tarlalarına her yıl olduğu gibi bu yılda büyük umutlarla çeltik ektiğini söyleyen Altuntaş,” İlaçlanan alanlarda verim her zaman yüksek seyredeceği için tüm çiftçilerimize bu işlemi aksatmadan yapmasını öneriyorum " şeklinde konuştu.

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