Celtik fiyatı güncel | Son dakika celtik fiyatı 2021
Celtik alımı 2021 fiyat listesi | Celtik hasadı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen açıklamayı yaptı. Peki, pirinç alım fiyatı nedir?
Kabine toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından merakla beklenen çeltik hasadına ilişkin açıklama geldi. Peki, Osmancık baldo luna pirinç alımı ne kadar?
Celtik fiyatı güncel | Son dakika celtik fiyatı 2021
6 Eylül Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çeltik fiyatlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır" dedi.