  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı
İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı
Pakistan ve İtalya Afganistan’ı görüştü
İngiltere'de günlük vaka sayısı yeniden 40 bini aştı
Ekonomi Celtik fiyatı güncel | Son dakika celtik fiyatı 2021
Ekonomi

Celtik fiyatı güncel | Son dakika celtik fiyatı 2021

Celtik alımı 2021 fiyat listesi | Celtik hasadı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen açıklamayı yaptı. Peki, pirinç alım fiyatı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:56:00 -
Celtik fiyatı güncel | Son dakika celtik fiyatı 2021

Kabine toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından merakla beklenen çeltik hasadına ilişkin açıklama geldi. Peki, Osmancık baldo luna pirinç alımı ne kadar?

Celtik fiyatı güncel | Son dakika celtik fiyatı 2021

6 Eylül Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çeltik fiyatlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır" dedi.

118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?
118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?

Ekonomi

118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay