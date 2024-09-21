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Medya Celtic taraftarlarından UEFA’ya rest: Filistin için savaşa hazırız
Medya

Celtic taraftarlarından UEFA’ya rest: Filistin için savaşa hazırız

Yeniakit Publisher
2024-09-21 14:40:00 - 2024-09-21 11:30:25
Celtic taraftarlarından UEFA’ya rest: Filistin için savaşa hazırız

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Celtic taraftarlarının Filistin’e verdikleri desteği değerlendirdi. Tezel, Celtic taraftarlarının Şampiyonlar Ligi maçında Filistin lehine pankart açarak dünyaya anlamlı bir mesaj verdiğini belirtti. UEFA’nın önceki yıllarda benzer protestolara ceza vermesine rağmen, taraftarların bu duruşlarından vazgeçmediğini ifade eden Tezel, Celtic taraftarlarının bu tarihi duruşunun Filistin halkına moral verdiğini ve Gazze’nin yalnız olmadığını gösterdiğini vurguladı. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Celtic taraftarlarının Filistin’e verdikleri desteği değerlendirdi. Tezel, Celtic taraftarlarının Şampiyonlar Ligi maçında Filistin lehine pankart açarak dünyaya anlamlı bir mesaj verdiğini belirtti. UEFA’nın önceki yıllarda benzer protestolara ceza vermesine rağmen, taraftarların bu duruşlarından vazgeçmediğini ifade eden Tezel, Celtic taraftarlarının bu tarihi duruşunun Filistin halkına moral verdiğini ve Gazze’nin yalnız olmadığını gösterdiğini vurguladı. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılara karşı uzun zamandır tarihi bir duruş sergileyen Celtic taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Slovan Bratislava ile oynanan maçta İsrail işgali altındaki Filistin için pankart açtı.

Pankartlarda şu ifadeler yer aldı: "Sizi ezebilirler, hapsedebilirler ama cesaretinizi asla kıramazlar!

"Gazze, Cenin, Tulkarim, Nablus. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."

Futbol tarihine geçecek bir başkaldırı bu!

Celtic taraftar grupları, geçtiğimiz sezon da Filistin'e desteğini sürdürmüş ama hem kulüp yönetimi hem de UEFA tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmışlardı.

Celtic Kulübü bile Filistin'e destek veren 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) grubu üyelerini, Atletico Madrid maçında Filistin bayrakları açtıkları için geçtiğimiz yıl St. Mirren'e karşı oynanan lig maçında stadyuma almamıştı.

UEFA defalarca uyardı, cezalar kesti ama Celtic taraftarını yıldıramadılar.

Sadece İskoçya'nın değil, Avrupa'nın en renkli taraftarı olan Katolik Celtic taraftarı, Protestan Rangers taraftarları arasındaki büyük rekabetle tanınıyorlar."

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