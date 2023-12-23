  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terörist Gülen'den yeni talimatı: Erkeklere David, kızlara Mary

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları hakkında şok karar!

96 saatten az kaldı! Tüm dünya Türkiye'nin savaş uçağı için nefesini tuttu, F-35'i piyasadan silmeye geliyor

Havada zor anlar! Uçaklar böyle savruldu

Yurt dışı planınızı buna göre yapın! Hangi pasaport türü neye hizmet ediyor?

Türk savunma sanayii şirketinden beklenmedik karar! 'Oraya giriyoruz' diyerek tüm Türkiye'ye ilan ettiler

Günlerdir gündemde... Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Barda kavga etti, polise mukavemet gösterdi... Atilla Taş tutuklandı

Kırmızı ette çözümün yolu belli! Üreten biziz ama fiyat veren başkası

Mete Yarar skandalı duyurdu: Türkiye'yi vurmaları için İHA, silah ne varsa verdiler
Spor Celtic taraftarlarından Filistin'e destek! Sessiz kalamadı: Livingston maçında seslerini duyurdular...
Spor

Celtic taraftarlarından Filistin'e destek! Sessiz kalamadı: Livingston maçında seslerini duyurdular...

Yeniakit Publisher
2023-12-23 23:40:00 - 2023-12-24 00:34:17
Celtic taraftarlarından Filistin'e destek! Sessiz kalamadı: Livingston maçında seslerini duyurdular...

İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Celtic taraftarları Filistin'e destekte bulundu.

İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Celtic taraftarları Filistin'e destekte bulundu.

Yer alan pankartta, "Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000'den fazla kişi öldürüldü, 8000'den fazla çocuk" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23