Celtic taraftarlarından Filistin'e destek! Sessiz kalamadı: Livingston maçında seslerini duyurdular...
İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Celtic taraftarları Filistin'e destekte bulundu.
İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Celtic taraftarları Filistin'e destekte bulundu.
Yer alan pankartta, "Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000'den fazla kişi öldürüldü, 8000'den fazla çocuk" ifadelerine yer verildi.