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Celp yeri nasıl sorgulanır?

Askere gidecek olan adaylar 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? sorusunun yanıtını yakından takip ediyorlar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre 99/4 döneminde askere gideceklerin açıklanacağı tarih belli oldu. Askerlik vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar askerlik celp yerini merak ediyorlar. Peki, Celp yeri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 23:39
Celp yeri nasıl sorgulanır?

Askere gidecek olan adaylar 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? sorusunun yanıtını yakından takip ediyorlar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre 99/4 döneminde askere gideceklerin açıklanacağı tarih belli oldu. Askerlik vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar askerlik celp yerini merak ediyorlar. Peki, Celp yeri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

Kasım celbi 99/4 askerlik yerleri henüz belli olmadı. Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtilirken, bu yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacakları açıklandı.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

Celp yeri nasıl sorgulanır?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:40
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