  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çelişkileri say say bitmiyor! Yeni Asya’daki nurcu kardeşlerime..
Gündem

Çelişkileri say say bitmiyor! Yeni Asya’daki nurcu kardeşlerime..

Yeniakit Publisher
2023-07-16 10:51:00 -
Çelişkileri say say bitmiyor! Yeni Asya’daki nurcu kardeşlerime..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Yeni Asya’daki Nurcu kardeşlerime.." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Yeni Asya Nurcularına seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

15 Temmuz hain darbenin yıldönümü vesilesi ile, Yeni Asya gazetesi, bir başmakale yayınlamış..

Başmakale’nin ilk cümlesinde “Risale-i Nur’un medyadaki dili olma misyonu ile yola çıkan Yeni Asya; 54 yıldır inançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmeyi varlık gayesi bilmiş, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaletin tesisini, hak ve özgürlüklerin korunmasını esas almıştır” ifadeleri olur da, biz buna kayıtsız kalabilir miyiz..

“Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak isteyen” kim var ise, can kurban..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama “dakika bir, gol bir” yapıp kaçmayacaksınız..

Hemen her gün, Cumhuriyet gazetesinde Risale-i Nur’a küfredilirken, o Cumhuriyet gazetesi ile kol kola girip, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yapmayacaksınız..

Devirmek istediğiniz Tayyip Erdoğan’ın atadığı Milli Eğitim Bakanları, devlet okullarında ateistler-komünistler, Kemalistlerin yerleşik düzende yıllardır hemen her gün konferanslar verdiği gerçeği karşısında, Risale-i Nur tedrisatından geçmiş hocalarımızın da konferans verebilmeleri için zemin hazırladığında, Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazeteleri “Gericilik okulları sardı” başlığı attığında, bu gazetelere hadlerini bildireceksiniz..

O gazetelerle birlik olup, Erdoğan’ı indirmeye kalkmayacaksınız..

Söz mü, yeni Asya’daki Nurcu kardeşler..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Bu nasıl kopyacılık! Milli Gazete ve Yeni Asya Sözcü’nün izinde
Bu nasıl kopyacılık! Milli Gazete ve Yeni Asya Sözcü’nün izinde

Medya

Bu nasıl kopyacılık! Milli Gazete ve Yeni Asya Sözcü’nün izinde

Sözde Nurcu Yeni Asya'da iğrenç yazı! Çüüüşşşşş
Sözde Nurcu Yeni Asya'da iğrenç yazı! Çüüüşşşşş

Medya

Sözde Nurcu Yeni Asya'da iğrenç yazı! Çüüüşşşşş

Ver korkuyu, al coşkuyu! Yeni Asya direksiyonu ‘Marksiste’ kırdı
Ver korkuyu, al coşkuyu! Yeni Asya direksiyonu ‘Marksiste’ kırdı

Ekonomi

Ver korkuyu, al coşkuyu! Yeni Asya direksiyonu ‘Marksiste’ kırdı

Bu da neyin nesi şimdi? Yeni Asya'nın HDP aşkı tuttu
Bu da neyin nesi şimdi? Yeni Asya'nın HDP aşkı tuttu

Gündem

Bu da neyin nesi şimdi? Yeni Asya'nın HDP aşkı tuttu

Yeni Asya’nın kılavuzu ABD’nin kuruluşu! Said Nursi bunu görse ne derdi?
Yeni Asya’nın kılavuzu ABD’nin kuruluşu! Said Nursi bunu görse ne derdi?

Medya

Yeni Asya’nın kılavuzu ABD’nin kuruluşu! Said Nursi bunu görse ne derdi?

Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ağır bir ihanet daha!
Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ağır bir ihanet daha!

Gündem

Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ağır bir ihanet daha!

Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet
Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet

Medya

Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23