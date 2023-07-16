Çelişkileri say say bitmiyor! Yeni Asya’daki nurcu kardeşlerime..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Yeni Asya Nurcularına seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

15 Temmuz hain darbenin yıldönümü vesilesi ile, Yeni Asya gazetesi, bir başmakale yayınlamış..

Başmakale’nin ilk cümlesinde “Risale-i Nur’un medyadaki dili olma misyonu ile yola çıkan Yeni Asya; 54 yıldır inançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmeyi varlık gayesi bilmiş, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaletin tesisini, hak ve özgürlüklerin korunmasını esas almıştır” ifadeleri olur da, biz buna kayıtsız kalabilir miyiz..

“Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak isteyen” kim var ise, can kurban..

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Ama “dakika bir, gol bir” yapıp kaçmayacaksınız..

Hemen her gün, Cumhuriyet gazetesinde Risale-i Nur’a küfredilirken, o Cumhuriyet gazetesi ile kol kola girip, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yapmayacaksınız..

Devirmek istediğiniz Tayyip Erdoğan’ın atadığı Milli Eğitim Bakanları, devlet okullarında ateistler-komünistler, Kemalistlerin yerleşik düzende yıllardır hemen her gün konferanslar verdiği gerçeği karşısında, Risale-i Nur tedrisatından geçmiş hocalarımızın da konferans verebilmeleri için zemin hazırladığında, Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazeteleri “Gericilik okulları sardı” başlığı attığında, bu gazetelere hadlerini bildireceksiniz..

O gazetelerle birlik olup, Erdoğan’ı indirmeye kalkmayacaksınız..

Söz mü, yeni Asya’daki Nurcu kardeşler..

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