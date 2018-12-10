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Çelik üreticileri ihracata yöneldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ekim ayında çelik ihracatının yüzde 60,5 arttığını söyledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:14
Çelik üreticileri ihracata yöneldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ekim ayında çelik ihracatının yüzde 60,5 artarak, 2,3 milyon tona, değer bazında ise yüzde 51,2 artışla 1,7 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Ekim döneminde ihracattaki hızlı yükselişte iç piyasadaki talep daralmasının etkili olduğunu belirten Yayan, “Hem uzun hem yassı ürünlerde son aylarda tüketimde azalma söz konusu. İç piyasadaki yüksek oranlı talep azalışı nedeniyle ihracat baskısı oluştu. Ekim ayında ihracatta yaşanan yüksek artış da bundan kaynaklandı” dedi.

İthalat azaldı

İthalatın da ekim ayında miktar yönünden yüzde 47,8 azalışla 867 bin tona, değer bazında da yüzde 30 düşüşle 897 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Yayan, “Bu durum nihai ürün ithalatı yapılmayınca Türkiye’nin sıkıntı yaşamadığını gösteriyor. Bu nedenle çelik ithalatını teşvik eden uygulamaların gözden geçirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:14
  1. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan
  2. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)
  3. çelik ihracatı

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