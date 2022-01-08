Çelik tava nasıl yapışmaz tava haline gelir? Bu soruya bile insan inanmıyor ama basit bir yöntemle bu mümkün. Çelik Tavaları “Yapışmaz Tava” Yapabilirsiniz. Paslanmaz çelik tencere ve tavalar inanılmaz derecede dayanıklı ve çok yönlüdür. Isıyı iyi tutarlar ve daha düzgün pişirmek için ısıyı eşit olarak dağıtırlar.

Çelik tava nasıl yapışmaz tava haline gelir?

Sadece biraz hindistancevizi yağı ve tuz kullanarak, paslanmaz çeliğinizin yapışmaz bir tava haline gelmesini sağlıyoruz. Üstelik bu “yapışmaz” kaplama tamamen doğaldır ve yapışmayan teflon tavalara göre de güvenli ve sağlıklı bir alternatiftir.

Malzemeler

Paslanmaz çelik tava

Hindistancevizi yağı

Sofra tuzu

Kağıt havlu

Nasıl yapılır?

Tavayı orta dereceli ısıda ocağın üzerine yerleştirin ve içine 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı koyun ve eritin. Yağı tavanın her tarafına yayın. Fazla yağ kaldıysa dökün. Tavanın tabanını örtecek kadar tuz dökün. Kağıt havlu ile tuzu ovarak yağı iyice tencereye yedirin. Kenarlarını ovmayı unutmayın.

Ve son olarak yağın ve tuzun fazlasını yine temiz bir kağıt havlu ile silip kullanabilirsiniz. Aşırı yağ ve tuzu silmek için temiz bir kağıt havlu kullanın Bu yöntem çelik tavanızı sonsuza kadar yapışmaz hale getirmiyor. Ancak epeyce idare ediyor. Yiyeceklerin tekrar yapışmaya başladığını fark ettiğinizde bu işlemi yeniden yapabilirsiniz, hiçbir sakıncası yok.