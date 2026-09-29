EGM’den vatandaşlara '112' uyarısı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 112'ye yapılan asılsız her çağrının, gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112'yi gereksiz yere meşgul etmek, bir hayatı tehlikeye atmaktır. 112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ve gereksiz çağrıların, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilerin hizmetlere ulaşmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112’nin gereksiz yere meşgul edilmesinin hayati sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Açıklamada, asılsız her çağrının acil yardıma ihtiyaç duyan bir kişinin yardım almasını geciktirebileceğine dikkat çekilerek, 112’nin bir “yaşam hattı” olduğu ve acil durumlarda her saniyenin büyük önem taşıdığı belirtildi.