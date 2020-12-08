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Aktüel Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir
Aktüel

Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:40:45 -
Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir
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