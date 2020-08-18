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Aktüel Çelik: "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok"
Aktüel

Çelik: "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:40:04 -
Çelik: "İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok"
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