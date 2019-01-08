0553 313 94 23

Çelik ihracatında 15,6 milyar dolarlık performans

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2018 yılı ihracat verilerine göre, değer bazındaki ihracat yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolar oldu

08 Ocak 2019 Salı 12:27
Çelik ihracatında 15,6 milyar dolarlık performans

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2018 yılı ihracat verilerine göre, Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon tona yükseldi. Değer bazındaki ihracat ise yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştı.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk çelik sektörü geçtiğimiz yıl en fazla inşaat çeliği, yassı sıcak ve dikişli boru ihraç ederken, ihracatın en yoğun olduğu bölgeler Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Amerika olarak sıralandı.

İhracatta en fazla azalış yaşanan ülkeler ise ABD, Irak, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Öte yandan Türkiye'nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı ise 2017 yılındaki 645 dolar seviyesinden yüzde 12,7 artışla 727 dolara çıktı.

2018 yılı aralık ayı çelik ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 31,5 artışla 2,2 milyon tona, değerde ise yüzde 26,1 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu geçen yılı, Asya pazarının Türk çeliğine göstermiş olduğu ilgi ile aştıklarını ve yılı hem miktar hem de değer bazında artışla kapatmanın sektör açısından çok büyük bir başarı olduğunu belirtti.

2019 yılında korumacılık trendinin devam edecek olması ile birlikte Çin'in de yeniden agresif ihracat politikasına yönelecek olmasının, senenin özellikle ilk yarısında sektörü zorlayacağını kaydeden Aslan, "Bu zorlukları aşmak için önümüzdeki dönemde Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerine yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:27
  1. Çelik İhracatçıları Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik faturalarını devlet mi ödeyecek?
    1. Elektrik faturalarını devlet mi..
    2. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
    3. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında..
    5. Kimya sektöründen 17,4 milyar dolar..
    6. Avustralya Açık'ta Cem İlkel elemelere..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman..
    8. FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında
    9. Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ..
    10. Iraklı milletvekillerinden "İsrail..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
    12. İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı
    13. Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton..
    14. "Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti..
    17. S-400’lerde geri adım atmak yok
    18. Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı..
    19. İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin..
    20. Altın fiyatları
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...