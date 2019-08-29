Çelenk’ten 30 Ağustos mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Büyük Taarruz’un 97. yıldönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos bir dik duruştur

Mehmet Çelenk mesajında, “30 Ağustos, aziz milletimiz dirayeti ve dik duruşu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda atılan önemli ve güçlü bir adımdır. Bugün vatan topraklarımızda milli irademizin ve bağımsızlığımızın ilelebet süreceğinin ilanıdır. Milletimiz bu önemli adımın ardından, muasır medeniyetler seviyesini yakalama hedefiyle cumhuriyeti kurmuştur. İnancı ve kararlılığı dışında her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimiz, Düvel-i Muazzamaya karşı verdiği var olma mücadelesinin neticesinde, bağımsızlığa giden yolda tüm engelleri bertaraf etmiştir. Dolayasıyla, kazandığımız bu büyük zafer, asırlardır hür yaşayan milletimizin ilelebet bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergesidir. İnanıyorum ki, aziz milletimizin bağımsızlık iradesi hep var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bu toprakları miras bırakanAziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor,Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.