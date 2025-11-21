Celaleddin Ökten Hocayı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

İlim ve irfan yolunda örnek bir ömür süren, İmam Hatip neslinin yetişmesinde çok büyük bir emeği olan Mahmut Celaleddin Ökten Hoca dar-ı Bekâya irtihalinin 64. yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor. Ökten Hocanın İmam- Hatip okullarının kurulmasında vermiş olduğu mücadelesi hafızalardaki tazeliğini halen koruyor. Hakk’a irtihalinin üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçmesine rağmen ismi unutulmayan Ökten Hoca, çağını ve ötelerini etkilemesini bilirken, ülkemizin ruh hamurunu yoğuran önemli isimlerinden biri oldu. Türkiye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan İmam-Hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla bu okulların tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardır. Türkiye’nin geleceğini şekillendiren İmam- Hatip okullarının açılmasında büyük gayretleri olan Ökten Hocanın yaktığı eğitim meşalesi halen milyonlarca gencimizin ve ülkemizin geleceğini aydınlatmakta. Türk eğitim tarihine damgasını vuran Merhum Celaleddin Ökten, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde medfun bulunuyor.