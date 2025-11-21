  • İSTANBUL
O ülkeden sert tepki! Ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyorlar

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliğini “işgal hazırlığı” olarak nitelendirip Washington’un Venezuela’yı “51. eyalet”e dönüştürmek istediğini savundu.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkesini "51. eyalet" yapmayı amaçladığını öne sürdü.

Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Tarih Ödülü töreninde konuşan Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rodriguez, Washington'un askeri yığınağını "tehdit" olarak gördüklerini belirterek, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız. Halkımız da vatanı olmayan bir avuç hainin, haydudun ve ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadının (muhalif lider María Corina Machado) emirlerine asla boyun eğmeyecek." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın iki aydan uzun süredir "psikolojik bir savaşla" karşı karşıya olduğunu savunan Rodriguez, "Halkımız siyasi iktidarda olmadığında da sokaklarda mücadele etti, hiçbir zaman teslim olmadı. Umudunu, geleceğini terk etmedi. Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir." diye konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada, olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Cabello, "Sokakta birine yardım etmemiz gerekiyorsa orada olacağız, doğal ya da insan kaynaklı bir afet nedeniyle bize ihtiyaç duyuluyorsa orada olacağız, ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa, ona karşı da orada olacağız." dedi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

