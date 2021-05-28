Celaleddin Harzemşah'ın asıl adı Mengüberdi ne demektir? Megüberdi ne anlama gelir?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ile hayatı konu edinilen Celaleddin Harzemşah'ın asıl adı ve anlamı merak ediliyor. Celaleddin Harzemşah'ın asıl adı Mengüberdi'dir. Peki, Mengüberdi ne demektir? Megüberdi ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...
Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. ATV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celaleddin Harzemşah'a hayat veren Emre Kıvılcım'ın performansı izleyenlerin ilgisini çekiyor. Dizinin ekranlara gelmesi ile Celaleddin Harzemşah'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor.
Celaleddin Harzemşah'ın asıl adı Mengüberdi ne demektir?
Celaleddin Harzemşah'ın sıl adı Mengüberti'dir. Celaleddin lakabıdır. Mengüberti: “Mengü” Türkçe’de “Tanrı” demektir. “Berti= verdi” demektir.