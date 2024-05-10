Celal Şengör'den yine bir skandal daha: '10 milyon yıl sonra Türkiye o ülke ile birleşecek' diyerek açıkladı

Yer Bilimci Celal Şengör, bu kez Türkiye'nin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yapılan araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni süper kıtanın oluşumunu gösterdiğini aktaran Celal Şengör, dünyada devam eden değişimler sonucunda 10 milyon yıl sonra Türkiye'nin Libya ile birleşeceğini açıkladı.

Yine zırvaladı! Şengör şunları söyledi:

Bir kanalda Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği söyleşide Şengör, yapılan araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıta oluşumu gösterdiğini belirtti.

Bu süreçte dünyanın değişim yaşadığını ve Türkiye'nin haritadaki konumunun da değişeceğini öne sürdü.

Yaşanacak kıta değişimleriyle birlikte 'Avrupa'nın parçalanacağını ve Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' dile getiren Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağını belirtti.

Şengör'e göre, 10 milyon yıl sonra oluşması öngörülen Yeni Pangea'dan en çok Türkiye etkilenecek. Akdeniz'in tamamen kapanacağını ve yeni bir dağ kuşağı oluşacağını belirten Şengör, bu oluşumların şu anda bile yaşandığını belirtti.

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Celal Şengör'ün açıklamalarına göre 10 milyon yıl sonra Türkiye ile Libya birleşecek. Türkiye ve Libya, kara komşusu olacak. Celal Şengör, konuyla ilgili "Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz. Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Ve yavaş yavaş Doğu Akdeniz kapanıyor" dedi.