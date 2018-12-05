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Celal Şengör: Hulusi Akar'a yüklenmek moda oldu

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, son dönemlerin tartışılan isimi Celal Şengör'ün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hakkındaki sözlerini 'Gülelim mi ağlayalım mı?' diye yorumladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:38
Celal Şengör: Hulusi Akar'a yüklenmek moda oldu

Son dönemlerin tartışılan isimi Celal Şengör’ün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin sözlerine Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’den cevap geldi. Bayer bugünkü yazısında, Celal Şengör’ün yazısına gülelim mi, ağlayalım mı" diye sordu.

“HULUSİ AKAR’A YÜKLENMEK MODA OLDU”

Bayer, Şengör'ün, "Savunma Bakanımız Sayın Orgeneral Hulusi Akar’a yüklenmek moda oldu. Bundan vazgeçsinler" ve "Bir vatandaş olarak ordumuz ve komutanları hakkında söylenen ‘fena sözlerin’ beni çok rahatsız ettiğini söylemem lazım" dediğini söyledi.

Öte yandan, Celal Şengör, daha önce de Hulusi Akar'a sahip çıkan ve destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Yalçın Bayer'in yazısı şu şekilde:

"Prof. Dr. Celal Şengör’ün yazısına gülelim mi, ağlayalım mı? 'Savunma Bakanımız Sayın Orgeneral Hulusi Akar’a yüklenmek moda oldu. Bundan vazgeçsinler. Cumhuriyet tarihimizin en zor döneminde ordumuzun başında bulunarak iç ve dış düşmanlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Bir vatandaş olarak ordumuz ve komutanları hakkında söylenen ‘fena sözlerin’ beni çok rahatsız ettiğini söylemem lazım. Kurtuluş Savaşımızı hatırlayın ve bilin ki ordu yoksa hiçbirimiz yokuz. Bunu asla unutmayın.'"

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:38
  1. Celal Şengör
  2. Yalçın Bayer

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