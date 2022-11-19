Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Celal Kılıçdaroğlu hastalığı neydi cenaze töreni ne zaman?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

Celal Kılıçdaroğlu kimdir?

Celal Kılıçdaroğlu 8 Nisan 1954'te Tunceli'de dünyaya geldi. Celal Kılıçdaroğlu, Alevi bir ailede tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın yedi çocuğunun en küçüğü olarak 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Ailenin daha önce sahip olduğu ‘Karabulut’ soyadı, yaşadıkları köyde herkesin aynı soyadını taşıması nedeniyle, babası tarafından 1950’lerde ‘Kılıçdaroğlu’ olarak değiştirildi. İlkokul ve ortaokulu Patnos'ta tamamladı. Liseyi Patnos'ta okuyorken müzik öğretmeni kendisinden önce türkü söyleyenlere güldüğü için Kılıçdaroğlu'nu dersten bıraktı. Karnesini babasına gösteren Celal Kılıçdaroğlu, bütünleme sınavına gireyim mi? diye sordu. Babası sen bilirsin deyince liseyi bırakmaya karar verdi. Çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı. Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de abisinin imar müdürü olarak çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı. Sonrasında İzmir'e giden Kılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde bekçi olarak çalışmaya başladı. Basında çıkan haberlerden dolayı bu işten çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeye ait olduğu iddia edilen bir inşaatta bekçilik yapmaya başladı. 2013'te CHP'den Buca belediye meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı.

2016'de siyasi görüşleri değişmeye başlayan Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gülen Hareketi ile bağlantısı olduğunu iddia ederek açlık grevine başladı ve Abim gitsin soyadını Gülen yapsın şeklinde bir açıklamada bulundu. Sonrasında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir Atatürk’tür" diyerek Didim Kent Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. Bunun üzerine Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 2017'de Celal Kılıçdaroğlu'nun çocukları babalarının 'vasi' olarak atanması için dilekçe verdi. Kılıçdaroğlu, 6 Mart 2017'de AK Parti'nin evet kampanyası'na destek verdi. 9 Ocak 2017'de Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye üye olmak için partinin genel merkezine gitti ancak AK Parti başvurunun etik nedenlerle kabul edilemeyeceğini açıkladı. 25 Kasım 2017'de eve giderken dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu ayağı kırıldı. 22 Nisan 2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunan failleri tebrik etti.