Çekya’nın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesine Rus Büyükelçiliğinden cevap: “Provokasyon”

Çekya’nın Rusya’nın Prag Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi sınır dışı etme kararına ilişkin Rus Büyükelçiliği, “Çekya’nın zaten gerilmiş olan ilişkileri normalleştirme konusundaki isteksizliğini gösteriyor” şeklinde açıklama yaptı.

Çekya, Rusya’nın Prag Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi sınır dışı etti. Bunun üzerine açıklama yapan Prag’daki Rus Büyükelçiliği, “Bu uydurulmuş, provokasyon amaçlıdır. Çekya’nın zaten gerilmiş olan ilişkileri normalleştirme konusundaki isteksizliğini gösteriyor. Hayal kırıklığına uğradık. Yapıcı diyaloğu daha da daraltan Çekya’nın yaklaşımı” ifadelerini kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, bugün düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Prag Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Çekya’nın başkenti Prag’da, Sovyet Mareşal İvan Konev’in anıtının yıkılması iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Rus diplomatların, anıtın kaldırılmasıyla ilgili yetkililere suikast düzenlemek için Çekya’ya risin getirdiği iddia edildi. Olayı reddeden Kremlin, yalan haber yapıldığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu tür suçlamaların geçerli olması için mutlaka kanıtlarla birlikte gelinmesi gerektiğini söyledi.