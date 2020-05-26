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Spor

Çekya’da lider Slavia Prag hata yapmadı

Çekya Ligi’nin 25.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 23:03:48 -
Çekya’da lider Slavia Prag hata yapmadı

Çekya Ligi’nin 25. hafta mücadelesinde lider Slavia Prag, Mlada Boleslav deplasmanına konuk oldu. Slavia 1-0 kazanarak şampiyonluk için avantajını sürdürdü.


Çekya Ligi’nin 25. haftasında bugün 4 maç oynandı. Günün en önemli karşılaşmasında lider Slavia Prag, Mlada Bolevlav ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Petr Sevcik’in golüyle 1-0 öne geçen Slavia, karşılaşmadan da bu sonuçla galip ayrıldı ve puanını 61’e yükseltti. 1 maçı fazla olan Slavia Prag, en yakın rakibinden 11 puan önde bulunuyor ve ligin bitimine 5 maç kaldı. Çekya Ligi’nde günün sonuçları şu şekilde:



Jablonec-Fastav Zlin: 1-0


Pribram-Banik Ostrava: 0-0


Slovacko-Sigma Olomouc: 0-0


Mlada Boleslav-Slavia Prag: 0-1

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