Çekya'da kimyasal sızıntı

Çekya'nın batısındaki Plzen kentindeki bir endüstriyel atık su arıtma tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 7 kişi zehirlenirken durumu ağır olan 4 kişi olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 2’si hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ise yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Plzen polisinin sızıntının yaşandığı fabrikaya giden tüm yolları kapattığı bildirildi. Yüksek yoğunlukta kükürt bileşeni içeren madde sızıntısı nedeniyle itfaiye ekipleri, çevre sakinlerine bir süre camlarını açmamaları uyarısında bulundu.