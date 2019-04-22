Çekya'da bir milletvekili ırkçı saldırıya uğradı Çekya'da Etiyopya asıllı milletvekili Dominik Feri, kimliği belirsiz kişiler tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Çekya Muhafazakar Parti milletvekili Feri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin Borschitz bölgesinde katıldığı bir etkinlikte iki kişi tarafından önce sözlü, daha sonra fiziki saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Feri, saldırganların ten renginden dolayı kendisine hakaretlerde bulunduğunu, saldırının ırkçı bir saldırı olduğunu belirtti. Saldırıda yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Feri, gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Öte yandan, polis, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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