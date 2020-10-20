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Aktüel Çekya'da açık alanlarda "maske" zorunluluğu
Aktüel

Çekya'da açık alanlarda "maske" zorunluluğu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:58:52 -
Çekya'da açık alanlarda "maske" zorunluluğu

PRAG (AA) - Çekya’da hükümet, son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle açık alanlarda da maske takılması zorunluluğu getirdi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde açık alanlarda maske takılması zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Özel araçlarda da maske takmanın zorunlu kılındığını belirten Prymula, ülkenin tamamını kapsayan karantina konusunun ise hükümet tarafından henüz görüşülmediğini kaydetti.

- Son 24 saatte 8 bin 77 yeni vaka

Çekya'da hükümet, artan vaka sayıları sebebiyle geçen hafta başta okullar olmak üzere kafe, bar ve restoranların 3 hafta süresince kapatılmasına karar vermişti.

Son 24 saatte 8 bin 77 yeni vaka görülen ülkedeki toplam vaka sayısı 181 bin 962'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 91 artarak 1513'e çıktı.

- Macaristan, Avusturya, Polonya ve Slovakya

Macaristan'da son 24 saatte 989 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 48 bin 757'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 artarak 1211'e yükseldi.

Avusturya'da son 24 saatte 1524 yeni vaka belirlendi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 67 bin 451'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 artarak 914'e çıktı.

Polonya'da son 24 saatte 9 bin 291 yeni vaka görüldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 192 bin 539'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107 artarak 3 bin 721'e yükseldi.

Slovakya'da ise son 24 saatte 705 yeni vaka kayda geçti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 31 bin 400, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artarak 98 oldu.

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