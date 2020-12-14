Çekya ve Polonya'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga korkusu

PRAG (AA) - Çekya ve Polonya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olası 3'üncü dalgası korkusuyla yeniden önlemler alınırken, halihazırda uygulanan tedbirlerin uzatılması kararlaştırıldı.

Çekya'da hükümet Kovid-19'la mücadele kapsamında Cuma gününden itibaren geçerli olmak koşuluyla yeni kısıtlamalar hayata geçirme kararı aldı.

Başbakan Andrej Babis, basına yaptığı açıklamada, günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamaları hayata geçirme durumunda olduklarını söyledi. Bu kararları almanın kendileri için de çok zor olduğunu belirten Babis, salgına ilişkin yeni durumun kendilerine başka bir seçenek bırakmadığını vurguladı.

Buna göre, Kovid-19 vakalarındaki günlük artış nedeniyle ülkedeki risk seviyesi 4'e çıkartılırken, 23.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Çekya'da yaklaşık bir ay kapalı tutulduktan sonra 4 Aralık'ta yeniden açılan restoran, bar ve hoteller yine kapatılacak.

Hizmet sektörü, perakende satış noktaları ve iş yerleri belirli hijyen kurallarına uymak koşuluyla faaliyetlerini sürdürecek. Açık ya da kapalı alan fark etmeksizin en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Yeni kısıtlamalar eğitimi de etkilerken, Noel tatili öngörülen tarihten daha ileri bir tarihe uzatılacak.

Öte yandan ülkede çarşambadan itibaren yaygın Kovid-19 testi yapılmasına başlanılacak.

Çekya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1999 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 581 bin 79’a, ölü sayısı ise 45 artarak 9 bin 609’a yükseldi.

- "Üçüncü dalga hayaleti çok gerçekçi"

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Kovid-19'la mücadele gündemiyle bir araya geldiği Başbakan Mateusz Morawiecki ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı görüşmede, geçen ay uygulanmaya başlanılan ve 28 Aralık'a kadar devam etmesi öngörülen sert önlemlerin 17 Ocak'a kadar uzatılması tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Niedzielski, üçlü toplantıda ülkede uygulanacak aşı programına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanı'na, ne yazık ki üçüncü dalganın hayaletinin çok gerçekçi olduğunu gösteren bir sunum yaptım." ifadesini kullandı.

Günlük vaka sayılarının yaklaşık 10 bin seviyelerinde olduğuna dikkati çeken Niedzielski, bu sayılarla 3'üncü dalgaya yakalanmaları durumunda, sağlık sisteminin bu yükü kaldırmakta ciddi oranda zorlanacağını ifade etti.

Polonya'da son 24 saatte 4 bin 896 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 140 bin 572'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 96 artarak 22 bin 960'a çıktı.





























