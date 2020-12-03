Çekya Temsilcisi Filistin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Filistin Temsilcisi'ni ülkesinin Kudüs'te diplomatik temsilcilik açma niyeti konusunu görüşmek üzere bakanlığa çağırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı üzerine Dışişleri Bakan Vekili Emel Cadu'nun Çekya'nın Filistin Temsilcisi Peter Stary'i bakanlığa çağırdığı belirtildi.
Açıklamada, Stary'nin Çekya Dışişleri Bakanlığının Kudüs'te, Tel Aviv'deki büyükelçiliğine bağlı bir temsilcilik açma niyetini görüşmek üzere bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Filistin’in Çekya'nın bu girişimini kınandığı vurgulanan açıklamada, Prag yönetimine uluslararası hukuka aykırı bu adımından geri dönmesi çağrısı yapıldı.
İsrail basını, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması süreci kapsamında Çekya'nın Kudüs'te temsilcilik açma niyetinin olduğunu yazmıştı.
ABD, Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği törenle Kudüs'e taşındı.