Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çek askeri istihbaratının 2019 raporuna göre, 3. dünya savaşına az bir zaman kaldı. Raporu ele alan analistler, dünya genelinde şu anda yaşanan olayların küresel çatışmanın ilk aşaması olduğuna ve savaşta aktif olarak kullanılacak araçların yavaş yavaş belirlendiğine dikkati çekiyor.

Star'ın aktardığı ve RIA Novosti’nin haberine göre, Çek askeri istihbaratının 10 Kasım Salı günü internet sitesinde yayınladığı belgede, üçüncü dünya savaşının kapıda olduğunun sinyallerini verdi. Yayınlanan belgede, "Aktif olarak katılabilen ve katılmak isteyenlerin dünya görüşü oluşturuluyor ve kontrol edilebilecek teknolojik araçlar yavaş yavaş belirleniyor." İfadeleri kullanıldı.

Savaşın nedeni: ABD-Çin rekabeti

Raporu ele alan analistler, çatışmanın en büyük sebebinin ABD - Rusya ve Çin arasındaki dünyaya hakim olma mücadelesi olduğunu belirtiyor. Belgede ayrıca uluslararası hukukun önemindeki düşüşe de dikkat çekiliyor. Olası savaşın önüne geçmenin yollarına da değinen analistler barışçıl bir diyalog olduğuna inanıyor. Analistler, tüm bunlara ek olarak, manipülasyonların halk arasında gerilimleri artırdığını söyledi.