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Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek

Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz, Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek Projeleri Kapsamında aile ziyaretlerine devam ediyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:59
Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek Projeleri kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Ev ziyaretleri gerçekleştirdi

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultançiftliği Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallleri’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Karabulut, Güldeniz, Ateş ailelerini ziyaret ederek Çekmeköy’e Hoş Geldiniz diyen Başkan Poyraz; aileler için hazırlanan paketleri de kendilerine teslim etti. Proje için hazırlanan paketin içinde; Çekmeköy’ün tarihi, coğrafi yapısı, ilçedeki kurum ve kuruluşlara ait iletişim bilgileri, Çekmeköy’ün güncel durumu hakkında bilgi veren Çekmeköy 2023 dergisi, belediye hizmetlerinden nasıl yararlanacaklarına dair bilgiler ve hediyeler yer alıyor.

İki aileye ziyaret

2012 yılında başlayan projeyle dünyaya gözlerini Çekmeköy’de açan bebeklerin ailelerini ziyaret eden Başkan Poyraz; bu hafta Bayarslan, Taşçıoğlu, Güneş ve Özkaş ailelerini ziyaret etti. İçinde yeni doğanların ihtiyaçlarına cevap verecek hediyelerin yer aldığı birer “Hoş Geldin Bebek” setini bebeklerin ailelerine hediye eden Başkan Poyraz, Çekmeköy ailesine yeni katılan bebeklerin ailelerine uzun ve sağlıklı bir ömür diledi, hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri temennisini iletti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:59
  1. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
  2. Çekmeköy’e Hoş Geldiniz
  3. Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek Projeleri
  4. Çekmeköy 2023 dergisi
  5. Başkan Poyraz

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